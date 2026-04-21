Нобеловецот по физика, Дејвид Грос: Човештвото би можело да исчезне во следните неколку децении, поради сопствените одлуки

Нобеловецот по физика, Дејвид Грос, предупреди дека човештвото би можело да исчезне во следните неколку децении, како резултат на сопствените одлуки. Во интервју за „Лајв саенс“, истакнатиот теоретски физичар нагласи дека најголемата пречка за понатамошниот развој на науката не е сложеноста на физиката, туку прашањето дали цивилизацијата ќе преживее доволно долго за да дојде до одговор.

„Во моментов, дел од моето време го поминувам обидувајќи се да им кажам на луѓето дека шансите да живеат уште 50 години се многу мали. Поради опасноста од нуклеарна војна, имате околу 35 години“, рече Грос, забележувајќи дека ова е „приближна проценка“.

Според него, клучниот проблем лежи во зголемениот ризик од нуклеарен конфликт.

Денес во светот има повеќе од 12.000 активни нуклеарни боеви глави, а девет земји имаат капацитет да ја уништат цивилизацијата каква што ја знаеме. Тој проценува дека годишната веројатност за нуклеарна војна е околу два проценти. Иако на прв поглед ова е релативно ниска бројка, кумулативно ова значи дека „животот на траење“ на цивилизацијата би можел да биде ограничен на само неколку децении.

Грос гледа дополнителен проблем во постепеното пропаѓање на меѓународните договори за контрола на оружјето, кои барем делумно ја држеа нуклеарната закана под контрола за време на Студената војна. Во денешната, многу понестабилна геополитичка средина, ваквите механизми сè повеќе слабеат, предупредува тој.

За разлика од биполарниот свет од минатото, денешниот меѓународен поредок вклучува поголем број нуклеарни сили, што го зголемува ризикот од погрешни пресметки, смета физичарот, а пренесува Economic Times.

Управувањето со рамнотежата на одвраќање меѓу девет земји, истакнува Грос, е експоненцијално посложено отколку во систем со две сили, додека дипломатските механизми не одат во чекор со технолошкиот развој доволно брзо.

Покрај нуклеарното оружје, Грос предупредува и на потенцијалните опасности што ги претставува развојот на вештачката интелигенција. Во сценарија каде што одлуките за лансирање ракети би требало да се донесат за многу кратко време, постои можност дел од одговорноста да се префрли на автоматизирани системи.

Таквите системи дејствуваат побрзо од луѓето, но не ги разбираат последиците од своите одлуки, нагласува тој.

Веќе, симулациите на воени сценарија покажуваат дека системите базирани на вештачка интелигенција често ги ескалираат конфликтите на нуклеарно ниво бидејќи ги перцепираат таквите одлуки како „ефикасни“. На долг рок, додава Грос, постои и опасност дека доволно автономните системи би можеле да донесуваат одлуки без директна човечка контрола.

Низ целата своја кариера, Грос даде значаен придонес во разбирањето на фундаменталните сили на природата, особено преку теоријата на асимптотска слобода. Сепак, тој предупредува дека научниот напредок сам по себе не го гарантира опстанокот на човештвото.