12.03.2026
Четврток, 12 март 2026
Цвеќето кое носи пари ќе расцвета како никогаш порано

Живот

12.03.2026

На некои градинарски блогови и форуми се споменува едноставен метод што вклучува раствор од аспирин.

Идејата е дека ацетилсалицилната киселина може да делува како благ стимулатор на растот кај растенијата, особено кога тие се под стрес или имаат забавен развој.

Подготовката е многу едноставна:

  • издробете една таблета аспирин
  • растворете ја во 1 литар вода
  • со растворот полека залејте ја красулата
  • по желба може лесно да се испрскаат и листовите

Некои градинари препорачуваат третманот да се повтори на секои 7 до 10 дена, но не повеќе од неколку пати месечно.

Според искуствата што често се споделуваат на градинарски портали, ваквиот раствор може:

  • да го подобри изгледот на листовите
  • да го поттикне развојот на нови изданоци
  • да ја направи бојата на листовите поинтензивно зелена
  • да ѝ помогне на растението полесно да се справи со стресот

Сепак, важно е да се знае дека ваквите трикови не се замена за правилна нега.

За да расте здрава и густа, ова растение има неколку основни потреби:

  • умерено полевање (прекумерната вода може да го оштети коренот)
  • многу светлина, но без силно директно сонце
  • лесна и пропустлива почва
  • стабилна температура без силни промаи

Кога овие услови се исполнети, красулата може да се развива со години и да стане вистински украс во домот.

