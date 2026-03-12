 Skip to main content
12.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 12 март 2026
Неделник

Превентивна кампања на МВР за зголемување на јавната свест – „Има помош за живот без насилство“

Македонија

12.03.2026

Фејсбук профил на Министерството за внатрешни работи

Од февруари почнаа активности што во текот на март прераснаа во кампања посветена на жената, за превенција и заштита од родово базирано и семејно насилство, под мотото „Има помош за живот без насилство“. Станува збор за иницијатива на Секторот за полициски работи од општа надлежност – Оддел за униформирана полиција, а во координација со одделенијата за превенција, одделенијата за полиција и одделенијата за криминалистичка полиција при секторите за внатрешни работи, соопштија денеска од Министерството за внатрешни работи.

Целта на кампањата е спроведување на превентивни активности, насочени кон информирање на граѓаните за механизмите за пријавување на насилство, поттикнување на навремено реагирање и рана интервенција, заштита на ранливите категории граѓани, како и унапредување на меѓуинституционалната соработка и подигнување на јавната свест за превенција и заштита од родово базирано и семејно насилство, информираа од МВР.

Во рамки на кампањата се реализираат повеќе превентивни активности, меѓу нив дистрибуција на информативни и едукативни печатени материјали, поставување постери на јавни и фреквентни места, организирање јавни трибини и тркалезни маси со претставници на институции и локалната заедница, како и спроведување информативни разговори со граѓани со цел нивно информирање за начините на препознавање и пријавување на насилството, како и за механизмите за заштита.

Со спроведувањето на овие активности, Министерството за внатрешни работи продолжува со проактивен пристап во превенцијата и сузбивањето на родово базираното и семејното насилство, со посебен акцент на заштитата на жртвите, јакнење на довербата на граѓаните во институциите и создавање побезбедна и посигурна заедница за сите граѓани, истакнаа од МВР.

Поврзани вести

Хроника  | 10.03.2026
Мистерија во Скопје: 25-годишник пријавил сообраќајка, завршил со прострелна рана
Хроника  | 08.03.2026
Внатрешна контрола на МВР испитува полицијци кои постапувале во десет пријави за насилство кај Јовановски
Македонија  | 07.03.2026
Тошковски: Борбата против криминалот и корупцијата се води без селективност – институциите постапуваат врз основа на докази и закон
﻿