18.02.2026
Среда, 18 февруари 2026
Што носи Годината на Коњот, според кинеската астрологија

Годината на Коњот секогаш носи движење, забрзување и потреба работите конечно да се помрднат од место. По периоди на чекање, внатрешна работа или стагнација, оваа година нè турка кон акција и јасна насока.

Во кинеската астрологија, Коњот е симбол на слобода, виталност и независност. Тој не поднесува ограничувања што немаат смисла и не трпи живот што се живее по инерција. Ова е енергија што нè повикува да се прашаме каде сме заглавени од навика, каде сме останале од страв и каде веќе одамна чувствуваме дека треба да одиме напред, но сме го одложувале тој чекор.

Годината на Коњот носи силен фокус на личната сила и одговорност. Таа не ветува леснотија, но ветува јасност. Ако нешто не функционира, ќе стане очигледно. Ако нешто ве исцрпува, ќе го почувствувате побрзо. Но истовремено, ова е година што наградува храброст, искреност и подготвеност да се преземе ризик. Не импулсивен ризик, туку оној што доаѓа по долго внатрешно знаење дека е време.

На емотивно ниво, Годината на Коњот бара автентичност. Површните врски и половичните односи тешко опстојуваат под оваа енергија. Луѓето ќе имаат поголема потреба за искреност, простор и вистинска поврзаност. Ова може да значи продлабочување на односите што се стабилни, но и завршување на оние што одамна го изгубиле својот правец. Коњот не останува таму каде што нема раст.

​​​​​​Професионално и животно, ова е година на иницијатива. Не чекајте совршени услови. Годината на Коњот ретко ги нуди. Наместо тоа, таа бара движење, експериментирање и учење во процесот. Луѓето што ќе напредуваат најмногу се оние што ќе се осмелат да ја следат својата визија, дури и кога патот не е целосно јасен.

Важно е да се запомни дека енергијата на Коњот е силна, но и бара баланс. Преголемо темпо може да доведе до исцрпеност, а тврдоглавоста до непотребни судири. Затоа, оваа година не е повик за бегство, туку за свесно движење — со јасна цел и почит кон сопствените граници.

Годината на Коњот не доаѓа да нè спаси. Таа доаѓа да нè разбуди. Да нè потсети дека животот не е само нешто што ни се случува, туку нешто во кое активно учествуваме. Ако сме подготвени да ја прифатиме таа одговорност, оваа година може да донесе чувство на слобода, напредок и повторно поврзување со сопствената сила.

