Еве кои хороскопски знаци ќе имаат најмногу среќа со парите во февруари

Февруари 2026 година отвора исклучително поволен период за финансии и конкретни поместувања во материјалната сигурност. Сончевата еклипса во Водолија, Јупитер во Рак и Сатурн на преминот во Овен создаваат комбинација што ги засилува поволните околности за оние кои знаат да препознаат добра можност. Особено се издвојуваат три хороскопски знаци, за кои овој месец може да стане период на изразен финансиски раст и зајакнување на сопствените ресурси, пишува „Атма“.

Февруари 2026 финансиски не е неутрален месец. Сонцето се движи низ Водолија и на 18 февруари влегува во Риби, додека Марс целиот месец е во Водолија. Меркур и Венера на почетокот од месецот исто така престојуваат во овој знак, а потоа преминуваат во Риби, со што акцентот се става на промени, вмрежување и нови модели на заработка.

Клучниот момент е 17 февруари, кога се случува прстенеста сончева еклипса на 28°56’ во Водолија – млада Месечина што секогаш отвора нов циклус, но овојпат со поинтензивно и подолготрајно дејство. Јупитер е ретрограден целиот месец во Рак, знакот на домот и емоционалната сигурност, па темата на парите се поврзува со прашањето каде навистина се чувствуваме заштитено.

Во исто време, Сатурн во текот на февруари преминува од Риби во Овен и влегува во егзактен спој со Нептун на првите степени од Овен, што носи сериозно преиспитување на вредностите, одговорноста и визијата за иднината.

Во ваква астролошка поставеност, токму овие три знаци најсилно ги чувствуваат поволните финансиски можности. Кај секој од нив, парите во февруари 2026 доаѓаат преку различен канал, но заедничката точка е иста: кога ја преземаат одговорноста за сопствените одлуки и не бегаат од промени, се отвораат конкретни можности за раст.

Лав

Кај Лавовите, во февруари 2026 фокусот се поместува од личната сила кон односите со другите луѓе. Во вашиот соларен хороскоп, Водолија управува со полето на партнерствата, договорите, клиентите и сите односи еден на еден. Сончевата еклипса на 17 февруари се случува токму таму и отвора нова фаза во начинот на кој склучувате договори, ја делите одговорноста и преговарате за финансии.

Марс во Водолија, заедно со Меркур и Венера кои на почетокот од месецот исто така се во овој знак, ја засилува динамиката во односите. Кај некои Лавови тоа ќе значи појава на нови клиенти или партнери кои нудат простор за раст на приходите. Кај други ќе се актуализираат стари, неискажани несогласувања поврзани со пари, провизии или поделба на добивката.

Во двата случаи, клучна е јасната комуникација. Колку поотворено и појасно ги изразувате вашите услови, толку поконкретни ќе бидат и резултатите. Ова е момент кога вреди да научите да кажете „не“ на работи и односи во кои вашиот придонес е голем, а наградата несоодветна.

Ретроградниот Јупитер во Рак се наоѓа зад вашиот знак, во полето на несвесните обрасци, скриените стравови и внатрешните уверувања. Овој транзит покажува дека дел од финансискиот напредок е поврзан со расчистување на сопствените ограничувачки ставови за тоа колку вредите и што смеете да побарате. Кога ќе престанете автоматски да се потценувате, просторот за заработка значително се проширува.

Преминот на Сатурн од Риби во Овен го активира полето на учење, патувања, проширување на хоризонтите и работа со странство. За Лавовите кои сакаат сериозен финансиски напредок, ова носи јасна порака: вложувањето во знаење и излегувањето од локалната рамка е неопходно. Во февруари можеби се поставуваат само почетните одлуки, но токму тие можат да донесат нови извори на приходи на подолг рок.

Скорпија

Кај Скорпиите, фокусот во февруари 2026 е насочен кон домот, недвижностите и семејната сигурност. Во вашата соларна карта, Водолија се наоѓа во полето на домот, приватноста и темелите на животот. Сончевата еклипса на 17 февруари паѓа токму таму и често носи настани како преселба, реновирање, промена на животниот простор, прашања околу наследство или договори со членови на семејството поврзани со заеднички финансии.

Марс во Водолија, заедно со Меркур и Венера кои на почетокот од месецот исто така се во овој знак, внесува динамика во семејните односи. Можно е да се отворат важни прашања поврзани со трошоците за домување, вложувањата во недвижности или поделбата на обврските.

Ако планиравте да решите станбено прашање, да рефинансирате кредит или да донесете одлука каде сакате долгорочно да живеете, февруари е месец во кој процесите се забрзуваат. Во некои случаи промената доаѓа преку надворешни околности, а во други како резултат на ваша лична одлука повеќе да не одложувате.

Ретроградниот Јупитер во Рак се наоѓа во вашето поле на образование, странство, право, интернет и проширување на влијанието. Ова е особено поволно за Скорпиите кои сакаат својата работа или услуги да ги понудат на поширока публика, надвор од локалната средина. Можно е враќање на стари идеи, проекти или знаења кои сега добиваат нова вредност и финансиски потенцијал.

Спојот на Сатурн и Нептун во Овен го активира полето на секојдневната работа, здравјето и рутините. За Скорпиите кои сакаат постабилен приход, пораката е јасна: потребна е поголема дисциплина и подобра организација. Не станува збор за повеќе работа, туку за попаметно управување со времето и енергијата.

Риби

За Рибите, февруари 2026 претставува премин од повлекување кон излегување во прв план. Поголемиот дел од месецот Сонцето е во Водолија, во вашето дванаесетто поле, што симболизира тивка работа зад сцената, завршување стари циклуси и внатрешно расчистување. Сончевата еклипса на 17 февруари носи јасност околу тоа што повеќе нема смисла да се продолжува.

Од 18 февруари, со влегувањето на Сонцето во вашиот знак, започнува нов личен циклус. Како што и Меркур и Венера преминуваат во Риби, се зголемува вашата видливост, мотивација и желба појасно да се поставите. Ова е период кога сериозно размислувате за сопствената вредност и начинот на кој сакате да заработувате.

Ретроградниот Јупитер во Рак се наоѓа во вашето поле на креативност, радост, љубов и проекти кои ве исполнуваат. Ова е исклучително поволна позиција за заработка преку таленти, хобија и активности што ви носат задоволство. Можно е враќање на стари идеи кои сега можат да се претворат во стабилен извор на приходи.

Сатурн, заедно со Нептун, постепено го активира полето на парите и личните ресурси. Пораката е јасна: време е да ја препознаете вредноста на вашите способности и да престанете да ги потценувате. Креативниот и интуитивниот потенцијал носи резултати само кога е ставен во јасна и одржлива структура.

За Рибите, февруари 2026 е месец на затворање стари приказни и започнување нови, посигурни финансиски насоки. Кога ќе го споите она што го сакате, она во што сте добри и јасните граници околу вредноста на вашиот труд, финансиската поддршка станува видлива и конкретна.