 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Кошта: ЕУ разгледува одговор на царините на Трамп за Гренланд

Свет

17.01.2026

Претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта, изјави дека ЕУ е „многу цврста во одбраната на меѓународното право“ кога беше прашан за новите закани со царини од американскиот претседател Доналд Трамп, додавајќи дека се координира одговорот на ЕУ за тоа прашање.

„Она што можеме да го кажеме е дека Европската унија секогаш ќе биде цврста во одбраната на меѓународното право, каде и да е, што секако започнува на територијата на земјите-членки на ЕУ“, изјави Кошта на прес-конференција по потпишувањето на договорот за слободна трговија меѓу ЕУ и Меркосур, и веднаш откако Трамп вети дека ќе воведе царини за европски сојузници што се спротивставија на неговата желба да го добие Гренланд.

„Моментално координирам заеднички одговор од земјите-членки на Европската унија за тоа прашање“, рече Кошта.

Поврзани вести

Економија  | 17.01.2026
ЕУ и Меркосур потпишаа трговски договор со што се создаде најголемата зона на слободна трговија во светот
Свет  | 17.01.2026
Трамп најави царини од 10 проценти за осум европски земји поради Гренланд
Свет  | 17.01.2026
Во Копенхаген и други дански градови се одржаа протести за поддршка на Гренланд
﻿