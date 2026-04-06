 Skip to main content
06.04.2026
Република Најнови вести
Неделник

Зеленски сака енергетско примирије со Русија

Свет

Украина сега работи многу прецизно со Соединетите Држави на документи за безбедносни гаранции, изјави вечерва украинскиот претседател Володимир Зеленски.

„Доколку Русија е подготвена да престане да го таргетира нашиот енергетски сектор, ние ќе бидеме подготвени да го сториме истото. И овој наш предлог, кој го пренесоа Американците, е пренесен до руската страна“, рече Зеленски.

Тој додаде дека безбедносните гаранции се клучни за вистински крај на војната и траен мир.

„Важно е нашите партнери да нè слушаат по ова прашање и да продолжиме да остваруваме продуктивен напредок во преговорите“, рече Зеленски, додавајќи дека Украина е во контакт со САД речиси секојдневно на различни нивоа.

Поврзани вести

Свет  | 03.03.2026
Зеленски се жали дека војната во Иран ќе ја стави во втор план Украина
Свет  | 17.02.2026
Зеленски: Украина е подготвена брзо да оди кон достоен мировен договор
Македонија  | 14.02.2026
Mицкоски во Минхен ќе се сретне со Зеленски