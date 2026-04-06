Mладите фудбалери на ФК Водно се вратија од Шпанија како шампиони, го освоија „Овиедо Куп“

Фудбал

06.04.2026

10 и 13- годишните млади фудбалери на ФК Водно, вчера се вратија од Шпанија како шампиони, со освоено прво место. Фудбалерите се победници во своите категории на силниот и престижен турнир “Овиедо Куп“ кој изминатите денови се одржуваше во Шпанија, во Овиедо.

Победата ја прославија пеејќи „Македонијо ти си бисер балкански“.

Од клубот гордо споделуваат дека ова е фантастичен успех на младите фудбалерчиња на овој македонски клуб, кои јасно покажаа и докажаа дека и во Македонија имаме супер – таленти, кои чекаат да дојдат на големата сцена.

