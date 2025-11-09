 Skip to main content
09.11.2025
Зеленски од бункер го молел Столтенберг да го заштитaт како Босна и Херцеговина

Свет

09.11.2025

Поранешниот Генарален секретар на НАТО Јенс Столтенберг се пристети на еден телефонски разговор со Володимир Зеленски непосредно по агресијата од стрна на Русија. Зеленски и семејството биле во бункер и Столтенберг се иссплашил дека нивниот разговор може да биде последен.

Столтенберг рече дека Зеленски го молел НАТО да ги спречи руските авиони, беспилотни летала и хеликоптери да ја нападнат Украина, како што Алијансата веќе го сторила тоа претходно, кога го затвори воздушниот простор во случајот со Босна и Херцеговина во 1990-тите, или над северен Ирак за да ги заштити Курдите.

