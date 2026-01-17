„Заплашувањето и заканите нема да нè погодат“, Европските лидери му одговорија на Трамп

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека Франција останува посветена на „суверенитетот и независноста на државите“, продолжувајќи да ги поддржува Гренланд и Данска, додека Трамп најави нови тарифи за земјите што се противат на купувањето на Гренланд од страна на САД.

На платформата Икс, Макрон напиша дека „ниту заплашувањето ниту заканите нема да нè засегнат“.

„Европејците ќе одговорат на нив на обединет и координиран начин доколку бидат потврдени. Ќе се погрижиме европскиот суверенитет да биде почитуван“, додаде тој.

France is committed to the sovereignty and independence of nations, in Europe and elsewhere. This guides our choices. It underpins our commitment to the United Nations and to its Charter.



It is on this basis that we support, and will continue to support Ukraine… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 17, 2026

Шведскиот премиер Улф Кристерсон, исто така, ги отфрли заканите на Трамп за царини.

„Нема да дозволиме да бидеме уценувани“, пишува тој на Икс.

Тој додаде дека „само Данска и Гренланд одлучуваат за прашања што се однесуваат на Данска и Гренланд“.

„Секогаш ќе се залагам за мојата земја, како и за нашите сојузнички соседи. Ова е прашање на ЕУ кое засега многу повеќе земји од оние што сега се издвоени. Шведска моментално е во интензивни разговори со други земји од ЕУ, Норвешка и Велика Британија за да се постигне колективен одговор“, напиша тој.

Британскиот премиер Сер Кир Стармер ја опиша заканата на Трамп за воведување царини врз сојузниците на САД како „целосно погрешна“.

„Нашиот став за Гренланд е многу јасен – тој е дел од Кралството Данска, а неговата иднина е прашање на жителите на Гренланд и Данците“, рече тој во соопштението.