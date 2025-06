Израелската авијација бомбардира најмалку пет ирански градови во акција која официјалната Влада на Еруслаим ја опишува како спречување на Техеран да се докопа до нуклеарно вооружување.

Се очекува одговор на Иран. Во меѓувреме пламна цената на нафтата, која скокна на 72 долари за барел.

Америка тврди дека не учествува во оваа акција.

JUST IN: Israel launches new attack in city of Tabriz, Iran pic.twitter.com/m1hiOSri6o