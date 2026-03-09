 Skip to main content
09.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 март 2026
Втора во турскиот воздушен простор, НАТО сруши иранска балистичка ракета

Свет

09.03.2026

Балистичка ракета испукана од Иран е соборена во турскиот воздушен простор, објави турското Министерство за одбрана.

Според нивните изјави, ракетата е соборена од системите за воздушна одбрана на НАТО распоредени во источниот Медитеран. Се додава дека фрагменти од ракетата паднале на празни полиња во Газиантеп, во југоисточна Турција.

Уште еднаш нагласуваме дека против секоја закана насочена кон територијата и воздушниот простор на нашата земја, ќе бидат преземени сите потребни чекори решително и без двоумење“, објави турското Министерство за одбрана.

Ова е втор ваков инцидент за една недела. Анкара во четвртокот објави дека одбранбените системи на НАТО собориле балистичка ракета додека се движела кон турскиот воздушен простор, но Техеран негираше дека ја истрелал ракетата.

Тој „сериозен“ инцидент го натера генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, да каже дека активирањето на Член 5 засега не е на маса.

Членот 5 предвидува дека, доколку членка на НАТО е изложена на вооружен напад, сите други членки на Алијансата ќе го сметаат тоа за напад врз сите членки и ќе преземат мерки што ги сметаат за неопходни за да му помогнат на нападнатиот сојузник.

