29.03.2026
Недела, 29 март 2026
Воената операција во Ормутскиот Теснец го подели Блискиот Исток

Најавената воена операција во Ормутскиот Теснец ги подели државите од Блискиот Исток.

Израел, Саудиска Арабија, Бахреин и Обединетите Арапски Емирати отворено ги поддржуваат САД во почнувањето воена операција за преземање на контролата врз Ормутскиот Теснец од Иран.

Египет, Оман, Ирак и Турција се спротивставуваат на оваа операција и сакаат да биде договорено решение преку дипломатија. Неодамнешното пристапување на Катар и Кувајт во оваа група ја помести рамнотежата во корист на воената опозиција.

Сирија, Јордан, Јемен и Либан зазедоа неутрален став или сè уште немаат став, одржувајќи претпазливост или фокусирајќи се на грижи од поголемо значење за нивните домашни политики (внатрешни конфликти, внатрешни тензии, економска криза). Во овие земји како Јемен, Либан и Ирак, има огромни разлики меѓу политичките фракции и актери кои се многу значајни при надворешната политика.

Поврзани вести

Свет  | 29.03.2026
Иран се закани дека ќе ги нападне израелските и американските универзитети
Свет  | 28.03.2026
ИДФ проценува дека ќе ги заврши нападите врз речиси целата иранска воено-индустриска база во наредните денови
Свет  | 28.03.2026
Американскиот потпретседател Венс изјави дека САД „наскоро“ ќе излезат од Иран
