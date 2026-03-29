Воената операција во Ормутскиот Теснец го подели Блискиот Исток

Најавената воена операција во Ормутскиот Теснец ги подели државите од Блискиот Исток.

Израел, Саудиска Арабија, Бахреин и Обединетите Арапски Емирати отворено ги поддржуваат САД во почнувањето воена операција за преземање на контролата врз Ормутскиот Теснец од Иран.

Египет, Оман, Ирак и Турција се спротивставуваат на оваа операција и сакаат да биде договорено решение преку дипломатија. Неодамнешното пристапување на Катар и Кувајт во оваа група ја помести рамнотежата во корист на воената опозиција.

Сирија, Јордан, Јемен и Либан зазедоа неутрален став или сè уште немаат став, одржувајќи претпазливост или фокусирајќи се на грижи од поголемо значење за нивните домашни политики (внатрешни конфликти, внатрешни тензии, економска криза). Во овие земји како Јемен, Либан и Ирак, има огромни разлики меѓу политичките фракции и актери кои се многу значајни при надворешната политика.