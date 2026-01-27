 Skip to main content
27.01.2026
Република Најнови вести
Вторник, 27 јануари 2026
Неделник

Во сообраќајна несреќа во Романија загинаа седум лица, меѓу нив и навивачи на грчкиот фудбалски клуб ПАОК

Свет

27.01.2026

Седум лица го загубија животот во сообраќајна несреќа во близина на градот Темишвар во западниот дел на Романија, според романските медиуми, кога минибус во кој се пренесувале навивачи на солунскиот фудбалски клуб ПАОК, при претекнување директно се судрил со камион, јави дописничката на МИА од Атина.

Според романските медиуми, во минибусот патувале десет лица, загинаа седум, а останатите тројца се повредени.

Несреќата се случила на автопат, според видеото објавено во романските медиуми, минибусот возејќи со голема брзина при претекнување директно удрил во камион од спротивната лента и излетал од патот.

Навивачите на ПАОК тргнале од Грција, преку Романија за Франција за фудбалскиот натпревар на солунскиот клуб в четврток против Лион.

Поврзани вести

Хроника  | 25.01.2026
Едно лице загина, двајца тешко повредени во сериозна сообраќајна несреќа во Автокоманда
Балкан  | 24.01.2026
Романскиот претседател ја отфрли идејата за референдум за обединување на Романија со Молдавија
Свет  | 22.01.2026
Претседателката Санду: Мнозинството граѓани на Молдавија не прифаќаат обединување со Романија
﻿