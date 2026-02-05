Вeнс: Европа е лицемерна – јавно ја напаѓа Америка, тајно ѝ се додворува

Европа, и покрај острите јавни пораки и изјавите за несогласување со барањата на Вашингтон, продолжува тесно да соработува со САД, изјави потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс.

Во интервју со новинарката Мегин Кели, Венс оцени дека постои јасен јаз помеѓу она што европските претставници го кажуваат јавно и нивното однесување во директните контакти со американската администрација.

Во исто време, тој додаде дека во јавните настапи често се испраќаат спротивставени пораки, нагласувајќи дека Европа нема да соработува со САД. Потпретседателот на САД го нарече таквото однесување „глупост“, изразувајќи уверување дека конечната одлука за Гренланд, прашање што дополнително ги затегна односите меѓу Вашингтон и Брисел, на крајот ќе ги задоволи двете страни.

Европската народна партија, чиј член е претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, исто така предупреди дека трансатлантските односи се во сериозна криза.

Политичката групација изјави дека односите меѓу Европската Унија и САД се „на најниско ниво досега“, што го припишува на претензии на американскиот претседател Доналд Трамп кон Гренланд, пренесува Политка.

Финскиот претседател Александар Стабс исто така се огласи во истиот контекст, повикувајќи ги европските лидери да го прифатат фактот дека САД се менуваат и дека Вашингтон сè повеќе им пристапува на своите сојузници во ЕУ поинаку. Според него, сегашната надворешна политика на американската администрација се базира на идеологија „спротивна на европските вредности“, а таквите потези, предупреди тој, го поткопуваат меѓународниот поредок и ја намалуваат важноста на Европа на глобалната сцена.