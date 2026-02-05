 Skip to main content
05.02.2026
Република Најнови вести
Четврток, 5 февруари 2026
Неделник

Општина Карпош ќе доделува финансиска помош за поправки на покривите во зградите и куќите

Скопје

05.02.2026

Општина Карпош објави јавен повик за доделување финансиска поддршка за поправка и санација на покриви на станбени згради и за замена на азбестни покриви на индивидуални станбени објекти, односно куќи на нејзина територија.

Средствата, како што е наведено во повикот, се обезбедени во општинскиот буџет за 2026 година. Предвидено е за колективни станбени објекти да се субвенционира до 50 отсто од вкупниот износ за поправка и санацијата на покривот, но не повеќе од 300.000 денари . За замена на азбестните покриви Општината исто така ќе помага со 50 отсто од вредноста, но најмногу со 100.000 денари.

Право на учество на јавниот повик имаат сите регистрирани заедници на сопственици или управители на згради.

За условите и критериумите за добивање ваква финансиска помош од Општината, како и за потребните документи за аплицирање, заинтересираните граѓани можат да се информираат во повикот објавен на официјалната интернет страница на Општина Карпош.

Поврзани вести

Скопје  | 29.01.2026
Место приватни фирми „Улици и патишта“ ќе уриваат дивоградби низ Карпош и Центар
Скопје  | 15.01.2026
Општина Карпош ја расчистува депонијата кај СЦ „Борис Трајковски“
Скопје  | 26.12.2025
Советот на Општина Карпош го донесе буџетот и програмите за работа за 2026 година
﻿