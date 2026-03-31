„Вашингтон пост“: Пентагон се подготвува за копнена операција во Иран што ќе трае неколку недели

31.03.2026

Пентагон се подготвува за копнени операции во Иран што ќе траат неколку недели, што би можело да стане опасна нова фаза од војната доколку американскиот претседател Доналд Трамп одлучи да ескалира, објави „Вашингтон пост“.

Според изданието, потенцијалните копнени операции нема да вклучуваат целосна инвазија. Тие би можеле да вклучуваат локализирани напади во кои ќе учествуваат специјални сили и редовни копнени единици.

Три точки се клучни: Како ќе се одвива десантот на маринците за преземање контрола врз Ормутскиот Теснец

Целта на овие операции, меѓу другото, би можела да биде заземање на иранскиот остров Харг или уништување на оружјето во крајбрежните области во близина на Ормутскиот теснец, забележува весникот.

Џонсон: Изјавите на Трамп се за одвлекување на вниманието дур се спрема тајна операција во Иран каде никој не очекува

