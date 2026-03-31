Вака изгледа внукот на Фидел Кастро

Внукот на поранешниот кубански лидер Фидел Кастро, Сандро во интервју за американската телевизиска мрежа Си-ен-ен изјави дека мнозинството Кубанци се за капиталистичка, а на за комунистичка револуција.

– Голем број луѓе на Куба сонуваат за пат во капитализам, многу се за капитализам со суверенитет … мнозинството Кубанци се за капитализам, а не за комунизам, истакна Сандро Кастро.

Сандро Кастро, кој е кубански инфлуенсер, на социјалните мрежи ја критикува власта во Куба, поради што, како што тврди, Службата за државна безбедност го повикувала на разговор, но само го „укорила“, не само што има легендарно презиме, туку и поради тоа што никогаш не повикал на насилство или промена на режимот.