Ураганот Ерин донесе силни ветришта и поплави во Северна Каролина

Ураганот Ерин го погоди брегот на Северна Каролина со силни ветрови и бранови кои поплавија дел од голем автопат и ги загрозија куќите на плажа. Прогнозерите предвидуваат дека бурата денеска ќе го достигне врвот, со можност повторно да се зајакне до голема категорија три или повисока.

Сепак, според прогнозите, не треба директно да удри на копно, туку да се сврти кон отвореното море.

Националниот центар за урагани соопшти дека се очекуваат услови за тропска бура во делови од Северна Каролина и Вирџинија. Предупредување за немирно море е издадено на Бермудите до утре, додека Њујорк, Њу Џерси, Мериленд и Делавер привремено забранија пливање на плажите поради опасни струи и бранови.

Во близина на Масачусетс, островот Нантакет може да биде погоден од бранови високи до три метри.

Во Северна Каролина, водата ја покри главната рута што ги поврзува островите. Автопатот на островот Хатерас беше затворен синоќа, а фериботската услуга до островот Окракок беше прекината.

Службениците предупредуваат дека плимата и осеката ќе ги отсечат селата и ќе ги загрозат куќите по должината на брегот. Иако властите наредија евакуации во Хатерас и Окракок, многу жители одлучија да останат. Повеќе од десетина луѓе беа спасени од плажата Рајтсвил во Северна Каролина во вторникот, во споредба со повеќе од 80 претходниот ден.

-Дури и оние кои мислат дека знаат како да се справат со силни струи сè уште ги ставаат своите животи во опасност, предупреди метеорологот Боб Оравец.

Рано утрово, Ерин ја одржуваше јачината на ураган од категорија 2, со ветрови до 102 милји на час. Експертите потсетуваат дека климатските промени и затоплувањето на морињата го зголемуваат ризикот од брзо зајакнување на ураганите и предизвикување пустош во крајбрежните заедници.