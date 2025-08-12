Украина ги отфрла извештатите за пробив на линијата на фронтот кај Покровск и Добропиља

Freepik

Украинската војска ги отфрли извештаите за руски пробив на фронтовската линија во близина на источните градови Покровск и Добропиља, каде што силите на Киев се борат да спречат опколување.

Инфилтрацијата на (руски) групи… сè уште не значи „преземање контрола врз територијата, соопшти групата на копнените сили Днипро, која е одговорна за секторот, на Телеграм доцна синоќа.

Секако, ситуацијата е и останува тешка, а борбите во овој регион се најинтензивни во споредба со другите делови од фронтовската линија, продолжи групата.

Претходно, украинските воени набљудувачи пријавија руски напредок од повеќе од 10 километри североисточно од градот Покровск, во регионот Донецк.

Неколку официјални воени извештаи, исто така, зборуваа за мали групи руски војници кои се пробиваат во самиот Покровск.

Покровск и Мирнохрад се опкружени со руски трупи од три страни. Само еден коридор широк околу 15 километри останува отворен како украинска линија за снабдување.

Поради недостиг на војници предизвикан од проблеми со регрутирањето и дезертерство, украинските аналитичари сè повеќе шпекулираат за колапс на фронтот во источна Украина.

Украина се брани од руска инвазија повеќе од три години.