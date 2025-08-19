Четири малолетници со украдено возило од француски туристи прегазиле жена во Италија

Според италијанските медиуми, се верува дека четвртото дете избегало со својата мајка во областа Сан Паоло, недалеку од населбата Гратосољо, каде што се случила несреќата. Се верува дека е само прашање на време кога полицијата ќе ги пронајде.

Несреќата се случила на 11 август, по што децата избегале од возилото „Ситроен“. Благодарение на снимките од безбедносните камери, тие брзо биле идентификувани.

На 16 август, судија за малолетници издал забрана за патување за три од четирите деца, бидејќи некои од тројцата се обиделе да избегаат од Италија, но биле пронајдени на наплатна рампа.

Несреќата се случила во миланската населба Гратосољо кога Сесилија Де Астис (71) се движела кон автобуската станица. Таа била удрена од возило управувано од 13-годишно момче. Тој бил придружуван од уште три малолетници, на возраст од 11 и 12 години, две момчиња и едно девојче. Возилото било украдено од француски туристи.

Локалната полиција ги пронашла во рок од 36 часа следејќи необична трага – маички со ликови од Покемон што ги носеле трите момчиња.

Истрагата утврдила дека децата провалиле во автомобилот на француските туристи ноќта пред несреќата. Ги зеле нивните куфери и сите нивни електронски уреди, а меѓу нивните работи пронашле и резервен клуч. Ова ги натерало да се вратат во автомобилот следниот ден и да го одвезат. Тогаш се случила несреќата.

По првичниот притвор, малолетниците биле ослободени и предадени на нивните мајки бидејќи немаат 14 години и не можат да бидат кривично одговорни.