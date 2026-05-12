Уапсен камионџијата кој прегази и усмрти пешак на патот Прилеп-Градско

Вчера во 18:05 часот во ОВР Кавадарци е пријавено дека на регионалниот пат Прилеп-Градско, товарно возило „сканија“ со приколка со кавадаречки регистарски ознаки, управувано од Р.Ј.(45) од Кавадарци, удрило во пешакот К.Ѓ.(89) од општина Росоман, соопшти МВР.

Од здобиените повреди на местото на настанот починал пешакот, а лекар констатирал смрт.

По наредба на јавен обвинител, телото на починатиот е предадено на Судска медицина на обдукција.