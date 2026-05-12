 Skip to main content
12.05.2026
Република Најнови вести
Вторник, 12 мај 2026
Неделник

Ништо од ова не е возможно и без прост, откоренет, алчен и гаден народ, вели Мицковски за „Треска“

Скопје

12.05.2026

Зошто некој би живеел во ваков мравјалник, без никаква друга содржина освен згради и влезови, без услови и простор за природа, за паркинг, за место во градинка или школо. Со доуништување на просторот и квалитетот на живот на оние кои веќе живееат во околина.прашува Ивор Мицковски, објавувајќи ја фотографијата од новоизградените згради на местото на поранешната фабрика „Треска“ сред Центар.

Знаеме дека е криминал и корупција, знаеме дека се ова е една голема пералница на пари и единствен извор на средства за Општините, ама ништо од ова не е возможно и без прост, откоренет, алчен и гаден народ, вели Мицковски.

Поврзани вести

Македонија  | 08.05.2026
Мицковски до СДСМ: Угасете светлото, не коментарите
Македонија  | 05.05.2026
Ивор Мицковски го нападна Венко Филипче за ставовите за Бугарија и идентитетот: Добро бе, јес да си глуп ама сега си и злобен
Македонија  | 05.05.2026
Филипче не слушнал дека бугарскиот парламент со консензус изгласа дека сме вештачка нација