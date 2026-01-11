Третата битка за Алепо: Сириските сили и курдските милиции во крвави борби за вториот град во Сирија

Смртоносни судири, вклучувајќи оган од оружје, артилерија и беспилотни летала, беснеаат во сирискиот град Алепо, при што загинаа десетици лица, а десетици илјади цивили беа принудени да избегаат. Во борбите учествуваат воените сили на новите власти во Сирија поддржани од исламистичката група ШТГ, кои ги напаѓаат курдските Сириски демократски сили (СДФ)

Армијата на новата сириска власт, соопшти дека воените позиции во две населби контролирани од СДФ се „легитимни воени цели“ и дека против нив ќе се делува со целата расположлива моќ.

Владата воведе полициски час во овие области, почнувајќи „подготвителен“ оган од артилерија, ракети, беспилотни летала и лесно оружје.

Курдите велат дека се соочуваат со „неселективно гранатирање со сите видови тешко и средно оружје“.

Под силно артилериско покритие, владините сили и ШТГ ја почнаа својата целосна копнена офанзива против курдските населби Ал-Ашрафија и Шех Масуд, кои се мнозинско курдско население, во северно Алепо.

Двата главни епицентри на борбите во моментов се во округот Ресафа и Сирискиот кварт. Силите на ШТГ го напаѓаат сирискиот реон од најмалку два правци, откако беше гранатиран со минофрлачи. Еден од овие напади беше одбиен од СДФ, при што ШТГ претрпе жртви.

ШТГ, исто така, напаѓа кон центарот на округот Ресафа, каде што се водат жестоки борби.

Дополнителни наредби за евакуација се издадени за уште 3 области, со што вкупниот број на наредби за евакуација се искачи на 8.

Цивилните летови во и надвор од Алепо се суспендирани до доцна во четврток, а илјадници луѓе во североисточниот град Хасака, контролиран од СДФ, излегоа на улиците во солидарност со Курдите во Алепо.

Судирите доаѓаат во време кога силите на СДФ продолжуваат де факто да вршат контрола врз поголемиот дел од североисточна Сирија, вклучувајќи ги нејзините нафтени и плодни земјоделски области каде што се одгледува храна, во услови на застој во разговорите со владата за интеграција во централната влада.

СДФ имаат поддршка од САД, кои задржуваат околу 900 војници во земјата и издвоија околу 130 милиони долари за поддршка на милицијата. Сириската влада предводена од Ахмет ал-Шара, пак, има силни воени, разузнавачки и економски врски со Турција, која ги смета СДФ за терористичка организација.

Интеграцијата на областите на СДФ во централната влада беше договорена во март 2025 година, но рокот истече во декември поради меѓусебни обвинувања. Во меѓувреме, Дамаск се соочува со алавитски бунтови по должината на медитеранскиот брег и израелска окупација на југозапад (што не го спречи Ал-Шара да се согласи да ги прошири разузнавачките и економските врски со Израел).