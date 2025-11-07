Трамп размислува за изземање на Унгарија од санкциите поврзани со руските јаглеводороди

Американскиот претседател Доналд Трамп вечерва дека размислува за исклучок на Унгарија од американските санкции поврзани со руските јаглеводороди, за време на средбата со унгарскиот премиер Виктор Орбан во Белата куќа.

Размислуваме за тоа, затоа што нему му е многу тешко да набавува нафта и гас од други региони. Како што знаете, тој нема пристап до море, рече американскиот претседател пред новинарите на почетокот на разговорот.

Трамп ја повика Европа да „ја почитува Унгарија и нејзиниот лидер Орбан“.