Трамп размислува за изземање на Унгарија од санкциите поврзани со руските јаглеводороди

Свет

07.11.2025

Американскиот претседател Доналд Трамп вечерва дека размислува за исклучок на Унгарија од американските санкции поврзани со руските јаглеводороди, за време на средбата со унгарскиот премиер Виктор Орбан во Белата куќа.

Размислуваме за тоа, затоа што нему му е многу тешко да набавува нафта и гас од други региони. Како што знаете, тој нема пристап до море, рече американскиот претседател пред новинарите на почетокот на разговорот.

Трамп ја повика Европа да „ја почитува Унгарија и нејзиниот лидер Орбан“.

