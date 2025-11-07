Вечерва премиера на македонската песна за Јуниорскиот Евросонг 2025: „Miracle“ на Нела Манческа

Македонската Радио Телевизија со гордост најавува дека вечерва во 18:30 часот, на програмата на МТВ1 и на официјалниот YouTube канал на Јуниорскиот Евросонг, ќе биде промовирана песната „Miracle“, со која Нела Манческа ќе ја претставува Македонија на овогодинешното издание на Јуниорскиот Евросонг 2025.

Создадена од Лазар Цветкоски (музика) и Магдалена Цветкоска (текст), „Miracle“ не е само песна, тоа е чувство. Таа раскажува приказна за храброст, надеж и верба во себе – за тој момент кога ја пронаоѓаме сопствената светлина дури и во најтемните мигови. Со својот емотивен вокал и искрена интерпретација, младата Нела ја оживува пораката дека секое дете, секој човек, има сила да засвети и да остави свој траг.

Со својот искрен вокал и сценски шарм, младата Нела Манческа го пренесува ова чувство со топлина и сила кои ветуваат настап што ќе ја воодушеви европската публика.

Премиерата на песната и видеото, во режија на Огнен Шапковски, ќе се емитува на МТВ1 и на официјалниот YouTube канал на Јуниорскиот Евросонг, вечерва во 18:30 часот.