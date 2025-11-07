Српско МВР: Приведени неколку луѓе во врска со случајот „уфрлени снајперисти“

Српското МВР соопшти вечерва дека на неколку локации во Белград, Зворник и Бања Лука, денеска се приведени неколку луѓе поврзани со случајот познат како „уфрлени снајперисти“.

Во операцијата за апсење учествувале припадници на Министерството за внатрешни работи и Безбедносната и информативна агенција.

Надлежните државни органи продолжуваат интензивно да работат на расветлување на сите околности и факти поврзани со тој случај, се додава во соопштението.

Претседателот на Србија Александар Вучиќ во понедленикот изјави дека во претходните денови и недели во Србија имало разни безбедносно-разузнавачки податоци „што не се наивни“, а за кои не ја информирале јавноста, тврдејќи дека во Белград пристигнале „двајца снајперисти“, но без да прецизира кој би можел да биде целта.