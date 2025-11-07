Барселона го сефтоса новиот „Ноу Камп“

Прв пат по две години, фудбалерите на Барселона денеска симболично се вратија на стадионот „Камп Ноу“, кој е во фаза на реконструкција, одржувајќи тренинг што беше отворен за јавноста.

Тренингот се одржа претпладнето пред 22.000 гледачи.

Цената на влезниците изнесуваше пет и десет евра, а целиот приход ќе биде наменет за проектот „Пулсерас Блаугранас“, кој собира пари за менталното здравје на хоспитализирани деца и адолесценти.

Стадионот „Камп Ноу“ е затворен од 2023 година поради реконструкција која се проценува дека ќе достигне финални 1,5 милијарди евра.

Култниот стадион е далеку од завршен и малку е веројатно дека Барселона ќе добие дозвола да игра на „Камп Ноу“ до крајот на календарската година, дури и со намален капацитет.