07.11.2025
Република Најнови вести
Петок, 7 ноември 2025
Неделник

САД одбија да учествуваат во ревизијата на ОН за човековите права

Свет

07.11.2025

САД станаа втората земја по Израел што одби да учествува во ревизијата на Обединетите нации за својата евиденција за човекови права, оставајќи ги празни своите места на закажаната седница на работната група на Советот за човекови права на ОН одржана денеска во Женева.

САД, исто така, не доставиле национален извештај пред состанокот, соопшти работната група, формално забележувајќи го „недостигот на соработка“ од страна на Вашингтон, пренесе ДПА.

Одлуката нема директни последици, а групата ги покани САД да се приклучат на процесот подоцна.

Во соопштение, американската мисија во Женева изјави дека ОН „лажно се претставуваат дека се грижат за човековите права“, додека им дозволуваат на познати прекршители да ја користат организацијата за да се „заштитат од надзор“.

Во истото соопштение ОН се обвинуваат и за „непрекината пристрасност против Израел“.

Од 2008 година, сите 193 земји членки на ОН се должни да поминуваат низ таканаречената Сеопшта периодична ревизија (UPR) на своите човекови права приближно на секои пет години. Земјите поднесуваат извештаи за својот напредок, додека другите членки можат да поставуваат прашања и да даваат препораки.

Израел претходно беше единствената земја што ја прескокна својата ревизија во 2013 година, пред да ја обнови соработката неколку месеци подоцна.

САД се повлекоа од Советот за човекови права кратко време по враќањето на претседателот Доналд Трамп во Белата куќа. Сепак, повлекувањето не ги ослободува земјите членки на ОН од обврската да учествуваат во процесот на UPR.

Активисти за човекови права предупредија дека авторитарните влади сега би можеле да го следат примерот на САД и да одбијат учество во идните ревизии.

