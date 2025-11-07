Турција издаде налог за апсење на израелскиот премиер Нетанјаху и други поради геноцид во Газа

Турција издаде налози за апсење за израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху и уште 36 други осомничени поради нивната улога во „геноцид“ во палестинската област Газа, јави ТРТ.

Главното јавно обвинителство во Истанбул соопшти дека денеска издало налози за апсење за 37 осомничени, вклучувајќи го Нетанјаху, поради обвиненија за „геноцид“ во Газа.

Во соопштението се наведува дека налогот е издаден по обемна истрага за „систематските“ напади на Израел врз цивили во Газа, кои се оценети како геноцид и злосторства против човештвото.

Истрагата започнала по пријави поднесени од жртви и претставници на Глобалната флотила „Сумуд“, цивилна хуманитарна мисија која беше пресретната од израелските поморски сили додека се обидуваше да достави помош во Газа.

Според соопштението, доказите од жртви, очевидци и меѓународно право укажуваат дека израелските воени и политички лидери биле директно одговорни за наредување и извршување напади врз болници, конвои со помош и цивилна инфраструктура.

Обвинителството го наведе убиството на шестгодишната Хинд Раџаб од страна на израелски војници, бомбардирањето на арапската болница ал-Ахли, каде загинале над 500 луѓе, и нападот врз Турско-палестинската болница за пријателство, меѓу другите злосторства.

Истрагата утврдила дека блокадата на Газа од Израел намерно спречила хуманитарна помош да стигне до цивилите, што претставува дополнителен воен злостор под меѓународното право.

Осомничените, вклучувајќи го Нетанјаху, министерот за одбрана Израел Кац, министерот за национална безбедност Итмар Бен-Гвир, началникот на Генералштабот Херци Халеви и командантот на морнарицата Давид Саар Салама, се обвинети за геноцид и злосторства против човештвото.

Бидејќи овие лица во моментов не се во Турција, обвинителството побара од судот да издаде интернационални налози за апсење (црвени налози) за нивно притворање и екстрадиција.

Истрагата се спроведува во соработка со Истанбулската полиција и Националната разузнавачка организација (МИТ) и се уште е во тек.

Во соопштението се нагласува дека правните дејствија на Турција се засноваат на нејзините обврски според меѓународното хуманитарно право и Конвенцијата на ОН за морското право, потврдувајќи ја посветеноста на земјата на одговорност за воени злосторства и правда за жртвите во Газа.

Во ноември минатата година, Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење за Нетанјаху и неговиот поранешен министер за одбрана, Јоав Галант, за воени злосторства и злосторства против човештвото во Газа. Израел се соочува и со случај за геноцид пред Меѓународниот суд на правдата поради војната во областа.