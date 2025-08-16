Трамп му испрати јасна порака на Зеленски: Мораш да склучиш договор!

Facebook/Володимир Зеленський

Американскиот претседател Доналд Трамп, веднаш по завршувањето на прес-конференцијата со Путин, даде интервју за Шон Ханити од „Фокс њуз“, кој е познат како страствен поддржувач на американскиот претседател, а воедно и водеше кампања за него.

Претходно беше објавено дека Трамп во интервјуто ја оценил средбата со рускиот претседател Владимир Путин со највисока оценка и изразил големо задоволство од исходот од средбата.

На прашањето од водителот Шон Ханити како би ја оценил средбата, Трамп беше недвосмислен. „На скала од еден до 10, денес давам 10“, рече американскиот претседател.

„Фокс њуз“ го најави интервјуто како ексклузивен поглед зад сцената на она што требаше да биде историски состанок, потенцијално споредлив со посетата на Ричард Никсон на Кина во 1972 година.

Доналд Трамп рече дека имал многу добар состанок со Путин. Сепак, тој откри дека „една голема работа“ спречила конечен договор, објави „Фокс њуз“. Запрашан да разјасни за што точно станува збор, Трамп одби да даде детали, но нагласи дека верува оти Путин сака војната да заврши.

„Мислам дека тој сака таа да заврши“, рече Трамп, без да ја открие точката на спор за која не можеа да се согласат. Тој го пофали Путин што се согласил со неговото тврдење дека војната во Украина „никогаш немаше да се случи“ ако тој беше задолжен за Соединетите Држави во времето на руската инвазија.

„Не можам да кажам дека постигнавме договор, но постигнавме напредок. Сакаме да го решиме. Сакам луѓето да престанат да умираат. Бев среќен кога Путин рече дека војната немаше да се случи ако јас бев претседател“, рече Трамп.

Тој го обвини својот наследник, Џо Бајден, за избувнувањето на конфликтот, тврдејќи дека не успеал да ја спречи руската инвазија.

„Оваа војна не требаше да се случи. Знаете, многу војни никогаш не требаше да се случат. За жал, се случуваат глупави работи. Бајден беше ужасен претседател на многу начини и не требаше да дозволи војната да се случи“, рече Трамп, додавајќи дека останува да се види што ќе се случи следно. „Сакам да видам како луѓето престануваат да умираат. Ако можеме да ја завршиме оваа војна, тоа би било многу добро“, рече тој.

Тој, исто така, откри дека накратко разговарал со Путин приватно. „По прес-конференцијата, имавме краток, многу искрен разговор“, рече тој.

Тој, исто така, откри како ќе биде организирана средбата меѓу Володимир Зеленски и Владимир Путин, а Трамп навести дека можеби и тој ќе присуствува на таа средба, но не даде никакви детали за времето или локацијата, пишува Фокс њуз.

Иако нагласи дека е постигнат „голем напредок“, Трамп остана претпазлив, одбивајќи да открие детали од преговорите. „Нема договор додека нема договор“, рече тој. Сепак, откри дека повеќето спорни прашања се решени. „Се согласивме за многу точки. Мислам, за многу точки е постигната согласност. Но, нема толку многу… има една или две прилично значајни точки, но мислам дека можат да се решат“, објасни тој.

Поранешниот американски претседател истакна дека сега клучната улога е на украинската страна. „Тоа воопшто не е завршена работа. Украина исто така мора да се согласи, претседателот Зеленски мора да се согласи“, рече тој. „Сега навистина зависи од претседателот Зеленски да го заврши тоа“, заклучи Трамп, додавајќи дека и европските нации имаат улога во постигнувањето конечен мир.

Доналд Трамп му советуваше на украинскиот претседател Володимир Зеленски да склучи мировен договор со Русија, истакнувајќи ја воената супериорност на Москва и повикувајќи го да постигне мировен договор што е можно поскоро.

Кога водителот директно го праша каков совет би му дал на Зеленски, Трамп одговори без двоумење. „Склучи договор, мора да склучиш договор“, рече Трамп.

Тој го оправда своето мислење со наведување на разликата во воената моќ меѓу двете земји, нагласувајќи дека Русија има значителна предност. „Русија е многу голема сила, а тие не се“, заклучи американскиот претседател.