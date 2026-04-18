18.04.2026
Трамп: Иранците одиграа мала игра, но многу добри разговори се во тек

Американскиот претседател Доналд Трамп се осврна на најновите случувања во војната со Иран откако Техеран ја повлече својата одлука за повторно отворање на Ормуската Теснина.

Американскиот претседател го намали значењето на тоа, велејќи дека „многу добри добри разговори се во тек“.

Ситуацијата се развива многу добро. Тие одиграа мала игра, како што прават веќе 47 години. Не можат да нè уценуваат“, рече Трамп.

Тој повтори дека САД во голема мерка ја уништиле иранската морнарица, воздухопловните сили и раководството на Иран.

Тие сакаа повторно да го затворат теснецот, како што тоа го прават со години, не можат да нè уценуваат. Ќе имаме некои информации до крајот на денот. Разговараме со нив, заземаме цврст став“, нагласи Трамп.

Поврзани вести

Свет  | 18.04.2026
САД го засилуваат воениот транспорт кон Блискиот Исток додека се ближи крајот на примирјето со Иран
Свет  | 18.04.2026
САД им се заканија на кинеските банки ако вршат трансакции поврзани со иранската нафта
Свет  | 18.04.2026
„Cи-Ен-Ен“: Иран ќе им даде приоритет за премин низ Ормускиот Теснец на бродовите кои ќе платат