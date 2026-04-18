Трамп: Иранците одиграа мала игра, но многу добри разговори се во тек

Американскиот претседател Доналд Трамп се осврна на најновите случувања во војната со Иран откако Техеран ја повлече својата одлука за повторно отворање на Ормуската Теснина.

Американскиот претседател го намали значењето на тоа, велејќи дека „многу добри добри разговори се во тек“.

Ситуацијата се развива многу добро. Тие одиграа мала игра, како што прават веќе 47 години. Не можат да нè уценуваат“, рече Трамп.

Тој повтори дека САД во голема мерка ја уништиле иранската морнарица, воздухопловните сили и раководството на Иран.