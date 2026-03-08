Трамп ги пречека телата на загинатите американски војници во војната со Иран

Претседателот на САД, Доналд Трамп, ги пречека телата на американските војници загинати во иранските напади врз кувајтските бази.

Трамп, во придружба на првата дама Меланија, потпретседателот Џ. Д. Венс, министерот за одбрана Пит Хегсет и семејствата на загинатите учествуваше на церемонија на предавање во воздухопловната база Довер, Делавер.

На церемонијата им беше оддадена почит на шестемина војници на американската армија од 103-та команда за одржување загинати во ирански напад со беспилотни летала врз тактички оперативен центар во Кувајт за време на почетната фаза од операциите предводени од САД против Иран.

Загинатите војници се:

● Капетан Коди Хорк

● Наредник прва класа Ноа Титјенс

● Наредник прва класа Никол Амор

● Наредник Деклан Коди

● Мајор Џефри О’Брајан

● Главен налогодавач 3 Роберт Марзан

Ова се првите потврдени жртви во американски борбени единици во ескалирачкиот конфликт, познат како Операција „Епски Бес“.

Претседателот Трамп ја нагласи неопходноста од мисијата, ветувајќи дека ќе им оддаде почит на жртвите и ќе ги минимизира понатамошните американски загуби.