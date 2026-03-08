Пред 130 години европските колонизатори во Африка го претрпеа најтешкиот пораз во историјата

Пред 130 години, европските колонизатори на Африка го претрпеа својот најтежок пораз во историјата.

На почетокот на март 1896 година, италијанската армија беше поразена од Етиопјаните во близина на градот Адва, губејќи ги сите 56 свои топови. Во битката, секој петти италијански војник (3.500 луѓе) бил заробен.

Резултатот од поразот на Италија беше мировен договор во кој, за прв пат, една европска земја плати воена отштета на африканска земја (еквивалентна на вредноста на три тони злато) и ја призна нејзината независност.