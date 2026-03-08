 Skip to main content
08.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 8 март 2026
Неделник

Пред 130 години европските колонизатори во Африка го претрпеа најтешкиот пораз во историјата

Свет

08.03.2026

Пред 130 години, европските колонизатори на Африка го претрпеа својот најтежок пораз во историјата.

На почетокот на март 1896 година, италијанската армија беше поразена од Етиопјаните во близина на градот Адва, губејќи ги сите 56 свои топови. Во битката, секој петти италијански војник (3.500 луѓе) бил заробен.

Резултатот од поразот на Италија беше мировен договор во кој, за прв пат, една европска земја плати воена отштета на африканска земја (еквивалентна на вредноста на три тони злато) и ја призна нејзината независност.

Поврзани вести

Свет  | 08.02.2026
Четворица загинати во серија лавини на северот од Италија
Свет  | 07.02.2026
Полицијата употреби солзавец и водени топови на протестот против ЗОИ во Милано
Свет  | 06.02.2026
Повеќе од 95.000 жени во Италија се жртви на генитално осакатување
﻿