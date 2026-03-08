 Skip to main content
Хероини на Втората светска војна

„Ноќните вештерки“ – Жените пилоти на СССР кои биле страв и трепет за германските војници

Свет

08.03.2026

Германците ги нарекувале „Ноќни вештерки“, додека другите советски пилоти многу потопло ги нарекувале „мали сестри“, „небесни суштества“ или едноставно „ластовички“.

Тие биле жени пилоти на 588-от лесен ноќен бомбардерски полк на Советскиот Сојуз. Овие хероини не летале во некои сјајни, брзи и модерни машини што би ги импресионирале експертите за авијација. Напротив, нивното оружје биле тивки, дрвени двокрилци. Кршливи, бавни и на прв поглед сосема безопасни.

Таквиот авион не можел да се бори преку ден, но ноќе станувал нешто сосема друго. Жената пилот го исклучувала моторот непосредно пред нападот, а авионот лебдел кон својата цел од темнината во тишина. Одеднаш, германските војници слушале само тивко шуштење на воздухот, нешто што ги потсетувало на звукот на метла, а потоа бомбите веќе биле на пат кон нивните позиции.

Така го добиле прекарот „Ноќни вештерки“.

