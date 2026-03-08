„Ноќните вештерки“ – Жените пилоти на СССР кои биле страв и трепет за германските војници

Германците ги нарекувале „Ноќни вештерки“, додека другите советски пилоти многу потопло ги нарекувале „мали сестри“, „небесни суштества“ или едноставно „ластовички“.

Тие биле жени пилоти на 588-от лесен ноќен бомбардерски полк на Советскиот Сојуз. Овие хероини не летале во некои сјајни, брзи и модерни машини што би ги импресионирале експертите за авијација. Напротив, нивното оружје биле тивки, дрвени двокрилци. Кршливи, бавни и на прв поглед сосема безопасни.

Таквиот авион не можел да се бори преку ден, но ноќе станувал нешто сосема друго. Жената пилот го исклучувала моторот непосредно пред нападот, а авионот лебдел кон својата цел од темнината во тишина. Одеднаш, германските војници слушале само тивко шуштење на воздухот, нешто што ги потсетувало на звукот на метла, а потоа бомбите веќе биле на пат кон нивните позиции.

Така го добиле прекарот „Ноќни вештерки“.