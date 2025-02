Тензично во Белата куќа: Зеленски експресно замина, Трамп му порача да се врати кога ќе сака мир и „немаш ни благодарам“

Белата куќа соопшти дека прес-конференцијата на американскиот и украинскиот претседател Доналд Трамп и Владимир Зеленски е откажана.

Извор од Белата куќа потврди дека украинскиот претседател Володимир Зеленски предвреме ја напуштил Белата куќа. Информацијата доаѓа по жестоката расправија меѓу Трамп и Зеленски пред новинарите во Овалната соба.

Американскиот претседател Доналд Трамп напиша на социјалните мрежи дека украинскиот претседател Володимир Зеленски може „да се врати кога ќе биде подготвен за мир“.

This is surreal !!!

Huge humiliation for Zelensky. pic.twitter.com/R7XlzewTI8