Тајван сериозно ја зголемува својата флота од беспилотни пловила за да се бори со евентуален кинески десант

Тајван планира значително да ја прошири својата флота пловила без екипаж за да се спротивстави на заканата од искрцување трупи од Кина.

Клучни модели на беспилотни површински возила (USV) кои веројатно ќе ја формираат основата на флотата без екипаж на Тајван се:

◾️Куаики – визуелно сличен на украинскиот „УЦАВ Магура“, достигнува брзина од 43 јазли, опремен со сателитска комуникација „Kymeta“, може да се користи како камиказе, но и како носач и лансер за дронови;

◾️Тримаран „Endeavour Manta“ – долг 8,6 м и широк 3,7 м, способен да достигне максимална брзина од 35 јазли;

◾️Оклопни моторни чамци „Sea Shark“ 800/400 (8-10 м) – дизајнирани за патролирање на поморски области или спроведување камиказе напади врз бродови;

◾️Пирана 9 – 9-метарски носач на камикази дронови, има стелт форма со голема надградба во средината, облога од материјал што апсорбира радар (RAM), два вградени мотори со воден млаз за намалување на бучавата и видливоста.

Се претпоставува дека овие беспилотни системи ќе можат да извршуваат независни напади врз кинески десантни и логистички бродови, да изведар напади со „рој“ ударни дронови. Ова ја покажува адаптацијата на украинската тактика на потенцијален конфликт со Кина, која месечно спроведува вежби за десантни операции во големи размери околу Тајван.

Во исто време, Кина веќе има модели на водени дронови „JARI-USV“ (долги 15 метри), „JARI-USV-A Orca“ (60 метри) и „Thunder A2000“ (50 метри), опремени со ракетно и торпедно вооружување, системи за електронско војување и извидување, а се користат и како носачи на дронови и лутачка муниција. Покрај тоа, кинеските развивачи работат на создавање беспилотни подводни возила кои можат да се приближат без да бидат забележани и да уништат и големи бродови и беспилотни системи. Ова оружје, кое кинеските производители ќе го произведуваат масовно за кратко време, ќе биде доста способно да ја неутрализира заканата од тајванските беспилотни летала (UCAV), дури и при пристапи на долг дострел.