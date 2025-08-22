Лавров: Не е планирана средба Путин – Зеленски во скоро време

Шефот на руската дипломатија, Сергеј Лавров, изјави дека во скоро време не е планиран состанок на рускиот претседател Владимир Путин со украинскиот лидер, Володимир Зеленски.

Нема планиран состанок … Путин е подготвен да се сретне со Зеленски, кога ќе биде подготвен дневен ред на тој самит. Апсолутно не е подготвен дневен ред, истакна Лавров во интервју за американската телевизија Ен-би-си (НБЦ).

Тој се осврна и на резултатите од самитот Русија – САД на Алјаска, истакнувајќи оти Русија покажала флексибилност по низа прашања иницирани од американскиот претседател Доналд Трамп.