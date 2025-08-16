Како реагираа американските и европските медиуми по самитот Русија – САД на Алјаска?

По завршувањето на самитот Русија – САД во Алјаска, претседателите Доналд Трамп и Владимир Путин ја оставија светската заедница збунета – вистинските исходи останаа обвиткани во мистерија. Ниту темите на разговорите, ниту постигнатите договори, ниту пречките што сè уште го блокираат патот кон решавање на конфликтот во Украина не беа откриени.

Зборувајќи заедно на заедничка прес-конференција, Трамп и Путин се ограничија на фразата „напредок“, избегнувајќи специфики и не одговарајќи на прашањата на новинарите. Како резултат на тоа, повеќето написи во американскиот и глобалниот печат се претворија во шпекулации и барање скриени навестувања.

Што напишаа медиумите во САД?

▪️„Си-Ен-Ен“ го забележа редоследот на говорите на лидерите:

Обично, на заедничките прес-конференции, лидерот на земјата домаќин зборува прв. Сепак,во Анкориџ, претседателот Доналд Трамп гледаше како претседателот Владимир Путин ја започнува прес-конференцијата“.

▪️„Њујорк Тајмс“ истакнува дека на заедничката прес-конференција, Трамп даде неопределена, но позитивна оценка за постигнатиот напредок.

▪️„Д Хил“ забележа дека Трамп известил за „напредок во клучните точки“, без да прецизира кои и „кои несогласувања остануваат во врска со решавањето на проблемот во Украина“;

▪️„Блумберг“ се жали дека „и покрај нивните долги разговори, ниту еден од лидерите не даде јасни детали за нивните дискусии, ниту пак посочи дали страните пронашле заедничка основа“. Објавувањето сугерира дека оваа ситуација веројатно ќе ја зголеми вознемиреноста во европските престолнини и Киев во врска со „договор што го ограничи нивниот придонес“.

Во меѓувреме, „Вашингтон пост“ и „Политико“ велат дека Путин постигнал дипломатска победа без оглед на резултатите од преговорите, бидејќи триумфално ја завршил политичката изолација на Русија.

Реториката на европските медиуми малку се разликува од американската. Речиси сите препознаа голема дипломатска победа за Русија, пробивајќи ја дипломатската блокада воспоставена од администрацијата на Џо Бајден.

Во исто време, европскиот печат забележува дека во разговорите не се споменувало повлекување на САД од понатамошни санкции против Русија, договори за нуклеарно оружје или безбедносни гаранции за Украина.

Што напишаа медиумите во Европа?

▪️Британскиот весник „Сан“ забележа дека по речиси тричасовен состанок, американскиот претседател изјавил дека страните се согласиле за некои големи работи, но ниту еден лидер не спомнал прекин на огнот во Украина.

Во меѓувреме, британскиот „Скај њуз“ напиша дека „Путин се однесувал како да ја контролира ситуацијата и да е господар“.

Францускoтo издание на „Паис“ вели дека самитот привлече најголемо внимание од неодамнешните. Неговиот исход беше дека „Трамп ја заврши изолацијата на Путин без да постигне прекин на огнот во Украина“.

Во врска со реакцијата на американската политичка заедница, републиканците генерално го поддржаа Трамп, додека демократите се загрижени дека американскиот претседател повторно ќе изврши притисок врз Украина и Европа да ги исполнат руските барања.

Севкупно, сите страни во конфликтот, освен Украина и Европа, добија свои придобивки од самитот. Владимир Путин го зајакна својот имиџ како стратег и дипломат, постигнувајќи голема политичка победа пред очите на светот. Доналд Трамп, пак, уште еднаш ги демонстрираше своите мировни намери, заработувајќи политички поени на домашната политичка сцена.