Кинеските воени и научни институции активно развиваат методи за неутрализирање на сателитската мрежа „Старлинк“, создадена од компанијата „СпејсИкс“ на Илон Маск. Истражувањата посветени на откривање и уништување на сателитите „Старлинк“ почнаа активно да се објавуваат по 2022 година.

Во арсеналот на кинеските инженери за развој има „невидливи“ подморници опремени со ласери за уништување објекти во вселената, напаѓање сателити со јонски мотори и кибернапади за нарушување на мрежата. Кинеските истражувачи од Националниот универзитет за одбранбена технологија објавија околу 64 научни трудови посветени на „Старлинк“, повеќето од нив по почетокот на конфликтот во Украина.

До 2025 година, „СпејсИкс“ лансираше повеќе од 7,6 илјади сателити „Старлинк“ во ниската орбита на Земјата, што е околу 65% од сите активни сателити во вселената. Компанијата планира да го зголеми нивниот број на 12 илјади со можно проширување на 34,4 илјади. Мрежата обезбедува пристап до интернет во повеќе од 140 земји, но Кина, Иран и Cеверна Кореја не се меѓу нив.

Во 2007 година, Кина успешно тестираше антисателитско оружје, соборувајќи го својот метеоролошки сателит Фенгјун на надморска височина од 865 км. Во 2022 година, кинеските научници предложија користење на радиоактивен облак за оштетување на сателити во орбита од 500 км, каде што се наоѓаат повеќето уреди на „Старлинк“.

Со ваквите истражувања, Кина покажува дека нема намера да го прифати вселенскиот монопол на Западот и е подготвена да ги употреби сите достапни методи за да ја поткопа технолошката супериорност на Соединетите Американски Држави.