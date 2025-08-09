 Skip to main content
09.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 9 август 2025
Неделник
Тестира радиоактивни облаци и ласери против сателитите на Илон Маск

Кина развива планови да ги собори сателитите „Старлинк“ доколку дојде до конфликт со САД

Свет

09.08.2025

Кинеските воени и научни институции активно развиваат методи за неутрализирање на сателитската мрежа „Старлинк“, создадена од компанијата „СпејсИкс“ на Илон Маск. Истражувањата посветени на откривање и уништување на сателитите „Старлинк“ почнаа активно да се објавуваат по 2022 година.

Во арсеналот на кинеските инженери за развој има „невидливи“ подморници опремени со ласери за уништување објекти во вселената, напаѓање сателити со јонски мотори и кибернапади за нарушување на мрежата. Кинеските истражувачи од Националниот универзитет за одбранбена технологија објавија околу 64 научни трудови посветени на „Старлинк“, повеќето од нив по почетокот на конфликтот во Украина.

До 2025 година, „СпејсИкс“ лансираше повеќе од 7,6 илјади сателити „Старлинк“ во ниската орбита на Земјата, што е околу 65% од сите активни сателити во вселената. Компанијата планира да го зголеми нивниот број на 12 илјади со можно проширување на 34,4 илјади. Мрежата обезбедува пристап до интернет во повеќе од 140 земји, но Кина, Иран и Cеверна Кореја не се меѓу нив.

Во 2007 година, Кина успешно тестираше антисателитско оружје, соборувајќи го својот метеоролошки сателит Фенгјун на надморска височина од 865 км. Во 2022 година, кинеските научници предложија користење на радиоактивен облак за оштетување на сателити во орбита од 500 км, каде што се наоѓаат повеќето уреди на „Старлинк“.

Со ваквите истражувања, Кина покажува дека нема намера да го прифати вселенскиот монопол на Западот и е подготвена да ги употреби сите достапни методи за да ја поткопа технолошката супериорност на Соединетите Американски Држави.

Поврзани вести

Свет  | 07.08.2025
Кинескиот извоз во јули порасна за 7,2 отсто и покрај тековните трговски тензии со САД
Свет  | 06.08.2025
Кинеската конкуренција ги потиснува работните места во еврозоната, особено во автомобилската индустрија
Свет  | 06.08.2025
Поради опасен вирус во Кина воведени мерки како во короната, бројот на заразени над 7.000