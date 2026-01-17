Стив Банон, поранешен стратег во Белата куќа: Канада е следната Украина

Фото: Facebook/ Donald J. Trump

Претседателот Доналд Трамп се подготвува да се спротивстави на кинеското влијание во Канада, бидејќи неговата доктрина за Западната хемисфера се шири надвор од Јужна Америка, изјави поранешниот архитект на кампања и советник на Трамп, Стив Банон за Дејли меил.

„Следната голема работа ќе биде Канада. Канада е следната Украина затоа што не може да ја брани својата северна арктичка граница, а Кина ќе дојде и ќе се нафрли“, рече Банон, поранешен главен стратег на Белата куќа.





„Не можат да ја бранат и Трамп ќе биде жесток против Канада“.

За време на својот прв мандат, Трамп формираше арктичка работна група која го продлабочи неговото разбирање за геостратешката важност на Гренланд – и ги истакна загриженостите за ранливостите на Канада на Арктикот.

Претседателот на САД долго време беше загрижен за активностите на Кина на Арктикот откако таа се опиша во 2018 година како „блиска арктичка држава“, изјавија поранешни функционери на Белата куќа за Дејли меил. Канада, исто така, гради поблиски врски со Кина, што се заканува да ги наруши нејзините постоечки односи со САД, наведува медиумот.

Канадскиот премиер Марк Карни предизвика загриженост кај САД кога ја посети Кина за првпат по речиси десет години и ги опиша кинескиот претседател Шји Џјинпинг и Кина како „стратешки партнери“.

„Верувам дека напредокот што го постигнавме и партнерствата што ги изградивме нè позиционираат добро за новиот светски поредок“, рече Карни.

Карни, исто така, застана на страната на Данска и сојузникот во НАТО во врска со интересот на претседателот Трамп за преземање на Гренланд, кажувајќи им на новинарите дека претседателот Шји „нашол голема согласност“ во врска со интересите на САД за островот.