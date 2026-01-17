ЕСМ Снабдување со топлина: Нормализирана испораката на парно за најголем дел од потрошувачите

Фото: Freepik

Нормализирана е испораката на топлинска енергија за најголем дел од потрошувачите во Центар, Аеродром, Ново Лисиче, Кисела Вода и Автокоманда, по денешниот прекин поради дефект лоциран на бул. „Крсте Мисирков“, соопшти попладнево ЕСМ снабдување со топлина.

-Екипите на ЕСМ Дистрибуција се на терен и работат на отстранување на дефектот, се вели во информацијата објавена на веб страницата на ЕСМ снабдување.

Дефектот предизвикал прекин на испорака на топлинска енергија кај потрошувачите:

Григор Прличев бр.3 – Институт за национална историја и ОЈО за организиран криминал

Григор Прличев бр.5 – Институт за македонска литература

Гоце Делчев ББ и бр.4 – Основен суд 1 и Основен суд 2

Гоце Делчев бр.5 – Кривичен суд

Гоце Делчев бр.18 – МРТВ

Димитар Влахов ББ – МКЦ

Крсте Мисирков ББ – Апелационен суд

Крсте Мисирков ББ – Факултети и Ректорат

Крсте Мисирков бр.2 – МАНУ

Крсте Мисирков бр.7А, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17

Филип II Македонски бр.22

Ул.191 бр.14Б

Битпазарска ББ – Национална галерија Чифте амам

Дрварска бр.20

Евлија Челебија ББ – Музеј на Македонија и Национален конзерваторски центар

Маракие Фрчковски бр.8 – Црква Св.Спас

Покриена Чаршија бр.66 – Факултет за ликовна уметност

Прохор Пчински бр.30 – ОУ Јане Сандански

Петре Георгиев бр.22 – ОУ Конгреси и манастирит.

-За дополнителни информации, потрошувачите можат да се јават во Центарот за грижа за потрошувачи на телефонските броеви (02) 3076 200 и 075 400 100, се вели во информацијата од ЕСМ снабдување.