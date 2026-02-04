 Skip to main content
04.02.2026
Среда, 4 февруари 2026
Советот за безбедност на ОН ги осуди најновите напади во Пакистан во кои загинаа десетици луѓе

04.02.2026

Советот за безбедност на ОН ги осуди најновите напади на бунтовниците во југозападен Пакистан во кои загинаа десетици луѓе, повеќето цивили.

Безбедносните сили во понеделникот ги продолжија своите операции во областа каде што дејствуваат бунтовниците.

Пакистанските власти соопштија дека голем број милитанти се убиени во последните денови во немирната покраина Белуџистан, откако таму започнаа десетина координирани напади во саботата, насочени кон цивили, полиција и безбедносни сили.

Властите соопштија дека загинале 36 цивили и 17 припадници на безбедносните сили.

Безбедносните сили наводно досега убиле 197 сепаратисти од Белуџистан.

