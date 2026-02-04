Советот за безбедност на ОН ги осуди најновите напади во Пакистан во кои загинаа десетици луѓе

Советот за безбедност на ОН ги осуди најновите напади на бунтовниците во југозападен Пакистан во кои загинаа десетици луѓе, повеќето цивили.

Безбедносните сили во понеделникот ги продолжија своите операции во областа каде што дејствуваат бунтовниците.

Пакистанските власти соопштија дека голем број милитанти се убиени во последните денови во немирната покраина Белуџистан, откако таму започнаа десетина координирани напади во саботата, насочени кон цивили, полиција и безбедносни сили.

Властите соопштија дека загинале 36 цивили и 17 припадници на безбедносните сили.

Безбедносните сили наводно досега убиле 197 сепаратисти од Белуџистан.