 Skip to main content
05.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 5 ноември 2025
Неделник

Сијарто: Унгарија сака средбата Орбан – Трамп да заврши со пакет економски и енергетски мерки

Свет

05.11.2025

Унгарија се стреми средбата помеѓу претседателот на САД, Доналд Трамп и унгарскиот премиер Виктор Орбан да заврши со договор за пакетот економски и енергетски мерки, изјави денеска шефот на унгарската дипломатија Петер Сијарто.

Трамп и Орбан ќе се сретнат во Вашингтон на 7 ноември. Унгарскиот премиер претходно истакна дека се надева оти ќе го убеди Трамп да ја изземе Унгарија од американските санкции на руската нафта.

Орбан претходно побара Трамп да ја изземе Унгарија од санкциите поради купување на руска нафта, но САД не дозволија.

Бараше изземање. Не одобривме, но, да, Виктор е мој пријател, изјави Трамп на 31 октомври.

Поврзани вести

Свет  | 29.10.2025
Сијарто: Трамп е единствената надеж за мир
Свет  | 28.10.2025
Сијарто: Унгарија сака сојуз со Чешка и Словачка
Свет  | 22.10.2025
Сијарто: Суд што ги штити саботерите на „Северен тек“ не може да го уапси Путин
﻿