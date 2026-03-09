Сијарто бара ЕУ „веднаш“ да ја укине забраната за увоз на руска нафта и гас, за да се спречи раст на цените на енергенсите

Шефот на унгарски дипломатија Петер Сијарто денеска ја повика Европска Унија Европска Унија „веднаш“ да ја укине забраната за увоз на руска нафта и гас, бидејќи на Европа и се заканува нов силен удар на цените на енергенсите поради војната на Блиски Исток и затворањето на Ормутски Теснец.

Тој на платформата Икс објави дека е загрозен „голем дел од глобалното снабдување со енергенси“, а Европа е посебно изложена поради претходната забрана на ЕУ за увоз на руски енергенси.

Сега глобалната понуда дополнително се намалува поради судирот на Блиски Исток, а кога се намалува понудата расте цената, па на Европа и се заканува драматично зголемување на цените, посочи Сијарто.

Тој го предупреди Брисел дека ако ги задржи санкции тоа „сериозно ќе им наштети на европските луѓе и европската економија“.

Сијарто потенцира дека европската политика мора да се води од заштита на интересите на граѓаните, а не од идеологија.