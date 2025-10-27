 Skip to main content
27.10.2025
Република Најнови вести
Понеделник, 27 октомври 2025
Неделник

Севернокорејската министерка за надворешни работи во посета на Русија

Свет

27.10.2025

Министерката за надворешни работи на Cеверна Кореја, Чое Сонг-хуи денеска во Москва се сретна со рускиот претседател Владимир Путин и нејзиниот колега Сергеј Лавров.

Големо задоволство ми е што Ве сретнав. Пренесете ги моите најдобри желби до шефот на државата (Ким Џонг-ун), истакна Путин на средбата во Кремљ со Чое.

Во соопштението на руското МНР, се наведува дека Чое и Лавров разговарале за актуелните билатерални односи.

Министрите ја потврдиле својата цврста посветеност на спроведувањето на одредбите од Договорот за сеопфатно стратешко партнерство.

Лавров и Чое разговарале и за меѓународната ситуација и се согласиле дека агресивните акции на САД и нивните сојузници се главната причина за зголемувањето на тензиите на Корејскиот Полуостров, во Североисточна Азија и во светот како целина.

