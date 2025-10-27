Севернокорејската министерка за надворешни работи во посета на Русија

Министерката за надворешни работи на Cеверна Кореја, Чое Сонг-хуи денеска во Москва се сретна со рускиот претседател Владимир Путин и нејзиниот колега Сергеј Лавров.

Големо задоволство ми е што Ве сретнав. Пренесете ги моите најдобри желби до шефот на државата (Ким Џонг-ун), истакна Путин на средбата во Кремљ со Чое.

Во соопштението на руското МНР, се наведува дека Чое и Лавров разговарале за актуелните билатерални односи.

Министрите ја потврдиле својата цврста посветеност на спроведувањето на одредбите од Договорот за сеопфатно стратешко партнерство.

Лавров и Чое разговарале и за меѓународната ситуација и се согласиле дека агресивните акции на САД и нивните сојузници се главната причина за зголемувањето на тензиите на Корејскиот Полуостров, во Североисточна Азија и во светот како целина.