Санчез: И пред 23 години друга американска администрација предизвика војна на Блискиот Исток која донесе хаос во регионот

Шпанскиот премиер Педро Санчез ја критикуваше војната што Израел и САД ја почнаа со напади врз Иран, коментирајќи дека е почната врз основа на лажни обвинувања кон Исламската Република.

Санчез ги спореди нападите врз Иран со американската инвазија против Ирак, која донесе хаос во регионот со години подоцна.