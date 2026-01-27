САД „спуштаат сидро“ кај Брегот на Слоновата Коска

Брегот на Слоновата Коска и Соединетите Американски Држави потпишаа договор за воена соработка во рамките на Програмата за државно партнерство (СПП) на Националната гарда на САД.

Главните цели на партнерството се подобрување на борбената готовност на армијата на Брегот на Слоновата Коска, спроведување заеднички вежби и размена на експертиза за борба против ширењето на тероризмот и нестабилноста во регионот Сахел.

Програмата СПП, која е во функција од 1990-тите, се фокусира на размена на експертиза во областите на безбедноста, цивилната одбрана, сајбер одбраната и медицината.

Договорот е во согласност со целокупната стратегија на Вашингтон за спречување на конфликти во крајбрежните држави на регионот, каде што САД инвестираа стотици милиони долари од повлекувањето на своите трупи од Нигер во 2024 година.

Со нетрпение очекуваме активна размена на знаења во областите на безбедноста, итен одговор и обука. Заедничката работа ќе ги зајакне нашите способности и ќе придонесе за стабилноста во регионот“, изјави генерал-мајор Џон Р. Пипи, командант на Националната гарда на Пенсилванија.

Генерал Ласина Думбија, началник на одбранбениот штаб на вооружените сили на Брегот на Слоновата Коска, истакна:

Партнерството со Националната гарда е стратешка можност за нас. Тоа ќе ни овозможи да усвоиме најдобри практики во оперативното и управувањето со кризи и да ја зајакнеме националната безбедност“

Според аналитичарите, ова партнерство ќе им овозможи на САД да го компензираат губењето на влијанието во Сахел, каде што Русија и Кина активно го зголемуваат своето присуство во последните години. Сепак, таквата соработка би можела да ги зголеми геополитичките тензии, со оглед на тоа што по промените на властите во Мали, Буркина Фасо и Нигер, скептицизмот кон западните иницијативи расте во регионот.