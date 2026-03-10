Летаат во пар, едниот се изложува на радарот, а другиот удира: САД почнаа да напаѓаат со авиони F-16ЦМ „Дива ласица“

САД постепено почнале да испраќаат борбени авиони Ф-16ЦМ на американските воздухопловни сили во верзијата „Дива ласица“ во Иран. Главната задача на овие единици е да ги лоцираат и уништат преостанатите ирански системи за противвоздушна одбрана.

„Дивите ласици“ се карактеризираат со борбена тактика да летаат во парови, што не е случајно.

Задачата на водачот е да го испровоцира непријателскиот систем за противвоздушна одбрана. Тој лета во опсегот на радарот, принудувајќи го да се вклучи и да ја открие неговата локација.

Во тоа време, авионот што следи лета малку на страна или на различна надморска височина од водачот. Штом непријателскиот радар го „осветли“ водачот, следбеникот веднаш лансира антирадарска ракета (на пример, АГМ-88 ХАРМ) кон изворот на радарското зрачење и го елеминира противвоздушниот систем.