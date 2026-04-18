САД им се заканија на кинеските банки ако вршат трансакции поврзани со иранската нафта

Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, им се закани на кинеските банки со секундарни санкции доколку се открие дека ирански трансакции поминуваат низ нивните сметки.

Ако можеме да докажеме дека низ вашите сметки течат ирански пари, тогаш сме подготвени да воведеме секундарни санкции“, порача Бесент.

Во исто време, Бесент порача дека нема да има олеснување на ограничувањата, бидејќи САД нема да ги обноват лиценците за иранска и руска нафта – насочени кон земјите што купуваат енергија надвор од контролата на САД.